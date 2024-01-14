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В московском метро появится "осетинский поезд"
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В московском метро начнет курсировать тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, поезд будет запущен весной 2024 года, рассказал глава республики... ПРАЙМ, 14.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, метро, поезда
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЯТИГОРСК, 14 янв — ПРАЙМ. В московском метро начнет курсировать тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, поезд будет запущен весной 2024 года, рассказал глава республики Сергей Меняйло.
По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов.
"В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло в Telegram-канале.
На текущий момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.