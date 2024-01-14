ПЯТИГОРСК, 14 янв — ПРАЙМ. В московском метро начнет курсировать тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, поезд будет запущен весной 2024 года, рассказал глава республики Сергей Меняйло. На всех турникетах московского метро и МЦК заработала оплата через СБП

По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов.

"В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло в Telegram-канале.

На текущий момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.