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Движение машин по Крымскому мосту перекрыли
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 14.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.