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В России произвели свыше 720 тысяч автомобилей, заявил Мантуров
Транспорт
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Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч... ПРАЙМ, 15.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, автопроизводство, денис мантуров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", — сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин.
Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в России составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.