МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров сообщил о новом рекорде по товарообороту России и Индии

"Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", — сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин.

Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в России составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.