МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В первом месяце 2024 года пять автомобильный брендов снизили цены на свои машины, сообщают "Автоновости дня". В России произвели свыше 720 тысяч автомобилей, заявил Мантуров

Согласно материалу, сразу после Нового года автомобиль "Москвич 6", который вскоре представят в новой версии "Техно", подешевел в обеих версиях на 7,1-7,6% (на 200 тысяч рублей). Кроме него, в стоимости потерял семиместный кроссовер Chery Tiggo 8, подешевевший на 8,1% (на 240 тысяч рублей).

Согласно материалу, еще одним автомобилем в списке стал "молодежный" Jetour Dashing, который потребители сейчас могут купить с "Прямой выгодой" на 150 тысяч дешевле.

Завершает пятерку бренд Dongfeng, который, вопреки традиции, снизил цены, а не повысил их. Так, его семиместный кроссовер 580 в своей единственной комплектации Luxury подешевел на 3,7% (на 101 тысяч).

Тем не менее, как пишут авторы материала, несколько брендов все же приняли решения поднять цены. Речь идет о российском УАЗ, который повысил цены на автомобили "Патриот", "Пикап" и "Хантер", и китайской Geely, которая увеличила стоимость всего модельного ряда.