МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Любой военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании, Турция всегда строго соблюдала этот договор, заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ). Эксперт прокомментировал идею о военном нейтральном флоте в Черном море

В новом докладе ВЭФ говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

"Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего. Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла", — сказал Климов.

Сенатор отметил, что к этому следует относиться, как и ко всем остальным обсуждениям на ВЭФ, как, например, болезнь X.

"Приехали люди, одни на лыжах покататься, другие, литературно выражаясь, поболтать — тусовка. Не могу сказать, что там дел не делается — там делаются дела, в основном, делишки это, правда. Ярмарка тщеславия. Китай не приехал, Россия не приехала, Турции там нет", — заключил парламентарий.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.