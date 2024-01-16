НОВОСИБИРСК, 16 янв — ПРАЙМ. Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В московских аэропортах задержали 17 рейсов

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более десяти часов", — говорится в сообщении.

Вылет самолета предполагался в 09.15 местного времени (05.15 мск) вторника, отметили в ведомстве. На рейс зарегистрированы более 280 пассажиров, включая 30 детей.

"Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", — отметили в прокуратуре.

Судя по онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 19.45 по местному времени.