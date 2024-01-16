2024-01-16T12:26:39+03:00
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2024-01-16T12:26:39+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240116/842808417.html
Рейс "Аэрофлота" в Таиланд из Новосибирска задержан более чем на 10 часов
Транспорт
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Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров,... ПРАЙМ, 16.01.2024
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, таиланд, задержка рейсов
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НОВОСИБИРСК, 16 янв — ПРАЙМ. Рейс из Новосибирска в Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" во вторник задерживается более чем на десять часов из-за неисправности самолета, вылета ожидают более 280 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более десяти часов", — говорится в сообщении.
Вылет самолета предполагался в 09.15 местного времени (05.15 мск) вторника, отметили в ведомстве. На рейс зарегистрированы более 280 пассажиров, включая 30 детей.
"Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг", — отметили в прокуратуре.
Судя по онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 19.45 по местному времени.