ГААГА, 16 янв — ПРАЙМ. Порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс. СМИ раскрыли последствия кризиса в Красном море для мировой экономики

"В начале месяца мы думали, что в январе корабли снова будут проходить через Суэцкий канал. Однако этого не произошло. Поэтому мы не ожидаем в этом месяце проблем в Роттердаме из-за нагрузки, вызванной дополнительными контейнерными грузами", — сообщил Схеллекенс, говоря о влиянии напряжённой ситуации в Красном море на работу порта.

При этом он отметил, что стоимость перевозок изменилась, не уточнив, насколько подорожали тарифы.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.