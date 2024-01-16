МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российская компания "Совкомфлот" выполняет отдельные рейсы в Красном море согласно протоколу безопасности, при этом компания следит за развитием ситуации и оценивает риски, при необходимости разрабатываются альтернативные маршруты следования судов, рассказали РИА Новости в компании. Крупнейший в Европе порт заявил об изменениях цен на перевозки

"Опасность для мореплавания в районе Красного моря и Аденского залива существовала всегда. При ее обострении компанией производится оценка ситуации на предмет безопасности движения флота. Из-за эскалации военных действий в регионе на сегодняшний момент невозможно спрогнозировать, будет ли компания продолжать в нем постоянную работу. Отдельные текущие рейсы выполняются согласно действующему протоколу безопасности. Компания внимательно следит за развитием ситуации и оценивает риски, при необходимости разрабатываются альтернативные маршруты следования судов", – отметили в компании.

В "Совкомфлоте" добавили, что Суэцкий канал является одним из наиболее важных морских транспортных коридоров для поставок товаров и энергоресурсов из стран Персидского залива в направлении прежде всего стран Запада. Военные действия вблизи Йемена повлияли на скорость доставки и привели к удорожанию стоимости транспортных издержек, в некоторых случаях ситуация сказалась на экономике ряда компаний.

"Все это оказывает влияние на интенсивность товарооборота и ведет к нарушению глобальных цепочек поставок, ведь в наше время клиенты ожидают доставки грузов с точностью до минуты. Особенно это касается контейнерных перевозок и товаров массового потребления", – заключили в компании.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.