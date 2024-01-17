ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) достиг в минувшем году рекордных для себя показателей годового контейнерооборота, обработав почти 860 тысяч TEU, что на 12% превышает достижение 2022 года, сообщает ВМТП. Грузооборот морских портов России вырос в 2023 году

"Владивостокский морской торговый порт обновил собственный рекорд по контейнерообороту, обработав в 2023 году 859,4 тысячи TEU — на 12% больше, чем в прошлом. Общий грузооборот за год составил 13,2 миллиона тонн. Таким образом, ВМТП уже четыре года прочно удерживает лидерство в России по контейнерообороту, опередив компанию на втором месте более чем на 40%", — говорится в сообщении ВМТП.

TEU — 20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств.

Управляющий директор ВМТП Николай Ермолаев заявил, что очередной рекорд — это не взлет показателей из-за внешних факторов, а результат длительной и планомерной работы всей команды.

"ВМТП модернизирует площади, закупает новую технику, оптимизирует процессы благодаря цифровизации. И это приносит ощутимый результат: мы перевыполнили поставленный в начале года амбициозный план почти на 20 тысяч! А впереди у нас новая цель — стать первым в России портом-миллионником", — приводятся его слова в сообщении.

Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.