2024-01-17T16:51:31+03:00
2024-01-17T16:51:31+03:00
2024-01-17T16:51:31+03:00
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На Крымском мосту приостановили проезд автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 17.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.