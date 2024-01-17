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https://1prime.ru/transport/20240117/842823947.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Транспорт
Новости
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о... ПРАЙМ, 17.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в среду в 16.42 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.