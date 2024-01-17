СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт менее чем через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Почему Германия не разрешает Украине бомбить Крымский мост

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в среду в 16.42 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.