ВАШИНГТОН, 18 янв – ПРАЙМ. Соединенные Штаты нанесли очередную серию ударов по объектам правящего в северной части Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника. В Aramco раскрыли риски для рынка нефти из-за атак на суда в Красном море

"США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене", — говорится в сообщении.

По словам собеседника, чье имя и должность названы не были, атакам подверглись ряд объектов, откуда готовились новые обстрелы.

Хуситы накануне произвели атаку с помощью ударного беспилотника, ее целью стал американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, однако осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.

Кроме того, накануне США вернули "Ансар Алла" в перечень международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство. Сами хуситы свои атаки называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.