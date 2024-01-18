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США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
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Соединенные Штаты нанесли очередную серию ударов по объектам правящего в северной части Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, красное море, хуситы, судоходство в красном море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 18 янв – ПРАЙМ. Соединенные Штаты нанесли очередную серию ударов по объектам правящего в северной части Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
"США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене", — говорится в сообщении.
По словам собеседника, чье имя и должность названы не были, атакам подверглись ряд объектов, откуда готовились новые обстрелы.
Хуситы накануне произвели атаку с помощью ударного беспилотника, ее целью стал американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, однако осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.
Кроме того, накануне США вернули "Ансар Алла" в перечень международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство. Сами хуситы свои атаки называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.