МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в 2023 году увеличил перевозки пассажиров на поездах и экспресс-автобусах между Москвой и столичными аэропортами на 15,2% по сравнению с предыдущим годом — до 11 миллионов человек, а доля компании на этом рынке составила рекордные 15,5% с 2016 года, сообщили РИА Новости в "Аэроэкспрессе". В Крыму оценили, как повлияет на полуостров открытие аэропорта Краснодара

"В 2023 году поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" перевезли 11 миллионов человек – на 15,2% больше, чем годом ранее… Доля компании на рынке перевозок в столичные аэропорты составила 15,5%, став самой высокой за период с 2016 года", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ее доля на рынке перевозок в аэропорты за прошедший год — 15,5% — на 1 п.п. выше показателя предыдущего года.

"В прошедшем году мы сосредоточились на развитии существующих маршрутов "Аэроэкспресс", в том числе проделали большую работу по улучшению автобусных маршрутов компании – полностью обновили парк транспортных средств, существенно сократили интервалы отправления и увеличили количество рейсов. Результат всех реализованных проектов мы видим на цифрах: пассажиропоток и доля компании уверенно продолжают расти второй год подряд", — процитировали в компании гендиректора Андрея Акимова.

"Аэроэкспресс" отмечает, что в части перевозок автобусами в 2023 году было увеличено ежедневное количество рейсов и сокращены интервалы отправления автобусов до 10 минут на Шереметьевском направлении и до 15 минут — на Домодедовском. Пассажиропоток экспресс-автобусов в 2023 году увеличился на 53%.

Что касается перевозок на поездах "Аэроэкспресс" в аэропорты, то в прошлом году время в пути между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" сокращено до 33 минут, между Аминьевской и аэропортом "Внуково" – до 23 минут. С запуском МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожный" у пассажиров появились новые варианты пересадок на "Аэроэкспресс", так как диаметр пересекается с маршрутами компании в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". С нового МЦД-3 "Зеленоград – Раменское" также можно пересесть на экспресс-автобус до аэропорта "Шереметьево" на станции Ховрино.

Система биометрической оплаты запущена на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкспресса".