МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Автомобильные перевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство складов на автомобильных погранпереходах Дальнего Востока. Речь идет о том, чтобы предоставить прилегающим к погранпереходу территориям статус ТОР (территории опережающего развития), сообщает "Коммерсантъ". Россия в 2023 году заметно снизила поставки электроэнергии в Китай

По данным издания, аналитики и участники рынка сообщили о нехватке свободных складских площадей рядом с погранпереходом. В связи с этим перевозчики вынуждены ехать сотни километров до ближайшего склада. Рост спроса провоцирует дефицит и на китайской стороне границы.

"Складов категорически не хватает на прилегающих территориях. Не то что класса А или А+ — класса G не найти",- сообщил глава комитета по логистике "Деловой России" Вадим Филатов. Филатов также отметил, что из-за устаревшей складской структуру увеличиваются сроки доставки и стоимость перевозок.

Руководитель подкомитета по таможенному регулированию "Деловой России" Эльвира Кускова отметила, что складской инфраструктурой с российской стороны на китайской границе оборудованы только МАПП Забайкальск-Маньчжурия, Благовещенск-Хэйхэ и Пограничный-Суйфэньхэ. Тем не менее, в связи с устаревшим оборудованием сотрудники складов должны вручную сортировать, упаковывать и маркировать отправления.

По словам эксперта, не все операции для обработки международных отправлений доступны, так как большинство логистических центров на территории российской стороны не справляются с огромным количеством отправлений.

Филатов, в свою очередь, заключил, что кроме статуса ТОР необходимо изучить возможность выделения финансирования для российских компаний на возмещение части затрат на строительство складов.