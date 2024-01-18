МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия". Глава Чукотки сообщил Путину о планах приобрести аэролодки для региона

"Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он.

Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.