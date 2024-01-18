2024-01-18T12:41:15+03:00
2024-01-18T12:41:15+03:00
2024-01-18T12:41:15+03:00
2024
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Минпромторг рассказал о строительстве речных судов в России
Транспорт
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Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия". "Сейчас в... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, минпромторг рф, речное судоходство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия".
"Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он.
Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.