МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолётов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" — с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились, сообщил представитель Росавиации. Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полётов самолётов и вертолётов. На 14.00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на приём воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это безусловный приоритет.

"О снятии временных ограничений сообщим дополнительно", — добавляется в сообщении.