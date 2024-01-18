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В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты
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Временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолётов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" — с рядом... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, полеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолётов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" — с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились, сообщил представитель Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полётов самолётов и вертолётов. На 14.00 мск аэропорт Внуково работает штатно; Шереметьево — с рядом ограничений на приём воздушных судов. На работу Домодедово ограничения не вводились", — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это безусловный приоритет.
"О снятии временных ограничений сообщим дополнительно", — добавляется в сообщении.