МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации. В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты

Ранее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились.

"Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.