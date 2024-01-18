2024-01-18T14:31:07+03:00
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https://1prime.ru/transport/20240118/842832043.html
Московские аэропорты заработали в штатном режиме
Транспорт
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Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации. Ранее он сообщил, что временные ограничения на... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, полеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Все московские аэропорты работают в штатном режиме, временные ограничения для "Шереметьево" сняты, сообщил представитель Росавиации.
Ранее он сообщил, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов введены в московской воздушной зоне, аэропорт "Внуково" работает штатно, "Шереметьево" – с рядом ограничений на приём судов, на работу "Домодедово" ограничения не вводились.
"Все московские аэропорты работают штатно. Временные ограничения для "Шереметьево" сняты", — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.