МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути в 2024 году достигнет нового рекордного уровня, заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

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В 2023 году по Севморпути было перевезено в общей сложности 36,25 миллиона тонн грузов, что стало историческим рекордом.

"Мы каждый год будем видеть исторический рекорд (перевозок) по Севморпути… Соответственно, в 2024 году тоже", — сказал Панов.

При этом он пояснил, конкретная цифра прироста будет зависеть от различных факторов. Но ни один проект в Арктике не остановлен, добавил Панов.

"Росатом" является инфраструктурным оператором грузоперевозок по Севморпути.