МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути в 2024 году достигнет нового рекордного уровня, заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Эксперты оценили возможность полностью перенаправить нефть на Севморпуть

В 2023 году по Севморпути было перевезено в общей сложности 36,25 миллиона тонн грузов, что стало историческим рекордом.

"Мы каждый год будем видеть исторический рекорд (перевозок) по Севморпути… Соответственно, в 2024 году тоже", — сказал Панов.

При этом он пояснил, конкретная цифра прироста будет зависеть от различных факторов. Но ни один проект в Арктике не остановлен, добавил Панов.

"Росатом" является инфраструктурным оператором грузоперевозок по Севморпути.