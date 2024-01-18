2024-01-18T14:48:19+03:00
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В "Росатоме" ожидают рекордный объем грузоперевозок по Севморпути
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Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути в 2024 году достигнет нового рекордного уровня, заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, северный морской путь, морские грузоперевозки, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути в 2024 году достигнет нового рекордного уровня, заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" по тематике Арктики спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
В 2023 году по Севморпути было перевезено в общей сложности 36,25 миллиона тонн грузов, что стало историческим рекордом.
"Мы каждый год будем видеть исторический рекорд (перевозок) по Севморпути… Соответственно, в 2024 году тоже", — сказал Панов.
При этом он пояснил, конкретная цифра прироста будет зависеть от различных факторов. Но ни один проект в Арктике не остановлен, добавил Панов.
"Росатом" является инфраструктурным оператором грузоперевозок по Севморпути.