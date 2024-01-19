МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Военный конфликт в Красном море почти не отразился на стоимости и сроках доставки грузов в Россию, рассказал РИА Новости руководитель "ПЭК: GLOBAL" Антон Буянов. Доставка из Китая в обход Красного моря резко подорожала

"На стоимость и сроки доставки грузов в Россию конфликт в Красном море повлиял в меньшей степени. С 2022 года, после ухода глобальных морских линий из нашей страны, российские компании перестроили сотни цепей поставок. Теперь большая часть грузопотока из Китая, а также других стран Азии следует не через Суэцкий канал, а по восточному морскому коридору — в порты Дальнего Востока. На этом направлении сроки доставки и тарифы остаются стабильными", – сказал он.

Буянов отметил, что доставлять грузы в Россию из портов Ближнего Востока можно через мыс Доброй Надежды, однако протяженность такого маршрута выше на 13 тысяч километров, что увеличит средний срок доставки на 8-9 дней. Вторым вариантом доставки является использование МТК "Север-Юг".

Ранее из-за ситуации в Красном море четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий — CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd — временно приостановили доставку через Суэцкий канал.