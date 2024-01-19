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Эксперт объяснил, как атаки на Йемен повлияли на доставку грузов в Россию
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Военный конфликт в Красном море почти не отразился на стоимости и сроках доставки грузов в Россию, рассказал РИА Новости руководитель "ПЭК: GLOBAL" Антон Буянов. "На стоимость и... ПРАЙМ, 19.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Военный конфликт в Красном море почти не отразился на стоимости и сроках доставки грузов в Россию, рассказал РИА Новости руководитель "ПЭК: GLOBAL" Антон Буянов.
"На стоимость и сроки доставки грузов в Россию конфликт в Красном море повлиял в меньшей степени. С 2022 года, после ухода глобальных морских линий из нашей страны, российские компании перестроили сотни цепей поставок. Теперь большая часть грузопотока из Китая, а также других стран Азии следует не через Суэцкий канал, а по восточному морскому коридору — в порты Дальнего Востока. На этом направлении сроки доставки и тарифы остаются стабильными", – сказал он.
Буянов отметил, что доставлять грузы в Россию из портов Ближнего Востока можно через мыс Доброй Надежды, однако протяженность такого маршрута выше на 13 тысяч километров, что увеличит средний срок доставки на 8-9 дней. Вторым вариантом доставки является использование МТК "Север-Юг".
Ранее из-за ситуации в Красном море четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий — CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd — временно приостановили доставку через Суэцкий канал.