МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ

"В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро", — рассказал Белозеров в пятницу, выступая на выставке "Россия".

РЖД также запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист".

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" — полностью замещенный электропоезд — буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", — сказал Белозеров, выступая на форуме "Россия".

"Поезд с наивысшим четвертым уровнем автоматизации будет разработан на платформе поезда ЭС104 "Финист", который проходит в настоящее время подконтрольную эксплуатацию", — уточнило РИА Новости в РЖД.