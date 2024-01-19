Белозеров: поезд для ВСМ будет иметь 8 вагонов и 4 класса обслуживания
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро", — рассказал Белозеров в пятницу, выступая на выставке "Россия".
РЖД также запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист".
"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" — полностью замещенный электропоезд — буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", — сказал Белозеров, выступая на форуме "Россия".
"Поезд с наивысшим четвертым уровнем автоматизации будет разработан на платформе поезда ЭС104 "Финист", который проходит в настоящее время подконтрольную эксплуатацию", — уточнило РИА Новости в РЖД.
https://1prime.ru/transport/20240119/842839826.html