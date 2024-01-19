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"Аэрофлот" введет в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году
Транспорт
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Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Мы заказали 339... ПРАЙМ, 19.01.2024
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, самолет, импортозамещение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года", — сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия".
Новые самолеты, по словам Александровского, позволят группе расширить географию для выполнения рейсов.
В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.