МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный самолет X-59 QueSST

"Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года", — сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия".

Новые самолеты, по словам Александровского, позволят группе расширить географию для выполнения рейсов.

В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.