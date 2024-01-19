МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. РЖД ищут кота, которого выбросила проводница

"Традиционно говорят или говорили уже о том, что за рубежом, в Европе пассажирское движение было чётко регламентировано и все двигалось по графику, мы за последнее время вышли на первое место по выполнению расписания движения пассажирских поездов. Мы самые пунктуальные", — сообщил Белозеров на выставке "Россия".

Это, отметил глава РЖД, большое чувство гордости.