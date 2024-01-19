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2024
https://1prime.ru/transport/20240119/842841133.html
РЖД стали самой пунктуальной компанией в мире
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов гендиректора компании... ПРАЙМ, 19.01.2024
транспорт, бизнес, новости, мир, ржд, пассажироперевозки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. РЖД вышли на первое место по пунктуальности среди ряда железнодорожных компаний мира и стали самыми пунктуальными по перевозкам пассажиров, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова.
"Традиционно говорят или говорили уже о том, что за рубежом, в Европе пассажирское движение было чётко регламентировано и все двигалось по графику, мы за последнее время вышли на первое место по выполнению расписания движения пассажирских поездов. Мы самые пунктуальные", — сообщил Белозеров на выставке "Россия".
Это, отметил глава РЖД, большое чувство гордости.