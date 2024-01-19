МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства и профильного министерства страны "кровь из носа удовлетворить" спрос населения на отечественные автомобили, сообщает БЕЛТА. Лукашенко рассказал о планах на ушедший из страны "Макдоналдс"

Оценивая уровень развития автомобилестроения, Лукашенко отметил, что Белоруссия — это "птица, летящая не на одном крыле, а на полутора крыльях" и пояснил, что хорошо работает производство грузовиков, самосвалов, автобусов, но менее развито производство легковых авто.

"В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства главная задача и министра — кровь из носа удовлетворить спрос. Желательно, чтобы мы удовлетворяли этот спрос. В противном случае — свято место пусто не бывает, придут конкуренты. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта", — заявил президент Белоруссии в ходе посещения СЗАО "БЕЛДЖИ" в Борисовском районе.

Он добавил, что сейчас производство легковых машин в стране развивается в основном по двум направлениям. Во-первых, это СЗАО "БЕЛДЖИ", а, во-вторых, недавно налаженное сотрудничество с китайским производителем FAW по марке "Хунци".

Лукашенко отметил важность развития второго направления. "Это высокого уровня производства. Поэтому с Китаем надо сотрудничать, у них учиться и заимствовать все, что можно", — сказал он и добавил, что вопрос локализации также важен.

"Нам надо самим производить больше", — подчеркнул белорусский лидер.

Отмечается, что в настоящее время спрос на продукцию СЗАО "БЕЛДЖИ" достаточно высокий, за год было реализовано примерно 68 тысяч автомобилей, объемы продаж на внутреннем рынке увеличились в три раза, а на российском — в два раза.