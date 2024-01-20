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2024-01-20T12:43:31+03:00
2024
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Хуснуллин назвал долю приведенных в нормативное состояние дорог в регионах
Транспорт
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Более 52% региональных дорог в 2023году привели в нормативное состояние, при этом 18 регионов страны пока "не дотягивают" до этих показателей, сообщил вице-премьер РФ Марат... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, марат хуснуллин, региональные дороги
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Более 52% региональных дорог в 2023году привели в нормативное состояние, при этом 18 регионов страны пока "не дотягивают" до этих показателей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас хорошие результаты, мы в прошедшем году отремонтировали 188 миллионов квадратных метров асфальта… Мы выполнили указ президента — более 52% региональных дорог приведено в нормативное состояние, но при этом у нас 18 регионов еще не дотягивают до 50%. Задача до 2027 года дотянуть эти регионы", — сказал он в ходе выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его словам, задача на будущее — расширение "опорной сети" дорог в стране. Эта работа напрямую влияет на жилищное строительство и качество жизни населения, заключил Хуснуллин.
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".