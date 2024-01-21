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Некоторых граждан в России могут освободить от платы за ОСАГО
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В Государственной Думе готовят законопроект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов или лиц, осуществляющих уход, рассказал РИА Новости глава... ПРАЙМ, 21.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, осаго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Государственной Думе готовят законопроект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов или лиц, осуществляющих уход, рассказал РИА Новости глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Готовим законопроект о скидке в 100 процентов для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО", — сообщил политик.
Нилов добавил, что изменения необходимо вносить в статью 17 закона об обязательном страховании автоответственности.
"В ближайшее время обсудим его с экспертами и отправим на заключение в правительство", — отметил он, добавив, что представители указанной группы населения подняли вопрос об инициативе на встрече с депутатом.
Также он отметил, что по действующему законодательству ряду категорий предоставляется скидка в 50 процентов.