МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Государственной Думе готовят законопроект о скидке в 100% на ОСАГО для инвалидов первой группы, детей инвалидов или лиц, осуществляющих уход, рассказал РИА Новости глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР). Страховщики с сентября выдали 150 тысяч полисов ОСАГО "Синяя карта"

"Готовим законопроект о скидке в 100 процентов для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО", — сообщил политик.

Нилов добавил, что изменения необходимо вносить в статью 17 закона об обязательном страховании автоответственности.

"В ближайшее время обсудим его с экспертами и отправим на заключение в правительство", — отметил он, добавив, что представители указанной группы населения подняли вопрос об инициативе на встрече с депутатом.

Также он отметил, что по действующему законодательству ряду категорий предоставляется скидка в 50 процентов.