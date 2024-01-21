МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. По факту крушения самолета в Афганистане, на борту которого находились граждане России, рассказали в Следственном комитете России. В Афганистане пропал зарегистрированный в России самолет

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", — говорится в сообщении.

Следователи Следственного комитета, в том числе при содействии с МИД России, организуют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"По сообщению Росавиации, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых российские граждане", — добавляется в сообщении.

Ранее индийское агентство Паджвак со ссылкой на источники сообщило, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Согласно материалу издания Khaama Press, разбившийся индийский самолет отклонился от первоначального курса.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. По данным ведомства, предварительно, на борту пропавшего в Афганистане Falcon было 6 человек.