МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. В Москве подорожает городской транспорт и эвакуация автомобилей

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.