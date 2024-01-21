ПЕРМЬ, 21 янв — ПРАЙМ. За три дня порядка 292 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, следует из данных на сайте Change.org. Россияне с помощью петиции потребовали уволить выбросившую кота проводницу

Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло.

На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение собрало более 100 тысяч подписей.

Инцидент с Твиксом произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.

В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).