МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) временно прекращается с понедельника в связи с непогодой в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 22 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться со второй половины суток 26 января.