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Сахалин на четверо суток останется без морского сообщения с материком
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Работа морской переправы Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) временно прекращается с понедельника в связи с непогодой в Татарском проливе, информирует региональное... ПРАЙМ, 22.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, сахалин, морское сообщение, циклон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) временно прекращается с понедельника в связи с непогодой в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 22 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться со второй половины суток 26 января.