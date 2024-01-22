МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Большинство автолюбителей в России выступают за продление параллельного импорта иностранных автомобилей, говорится в исследовании группы ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Названо число нераспроданных в России китайских авто

Как выяснили эксперты, опросив почти 1,5 тысячи респондентов, которые владеют авто или планируют покупку в ближайший год, большинство (60%) считают, что параллельный импорт автомобилей следует поддержать. По мнению 8%, ввоз машин по такому каналу следует ужесточить, а почти треть (32%) затруднилась с ответом.

При этом с понятием "параллельный импорт" автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%), что-то слышали о таком канале, но не знают деталей — 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%, остальные затруднились ответить.

Те, кто поддерживают параллельный импорт, чаще всего обосновывают свою позицию тем, что "каждый имеет право выбора транспортного средства" и "только так можно теперь купить качественные европейские, японские и корейские автомобили".

Больше трети из них (39%) пожелали, чтобы по такому каналу были налажены или расширены поставки, прежде всего, японских автомобилей, для 28% — предпочтительнее европейские машины, четверть (24%) выступает за корейские, а остальные — за американские марки.

Теми, кто высказался против поддержки параллельного импорта, чаще всего мнение аргументируется необходимостью развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей. Также россияне не считают этот канал важным, так как по нему в основном привозят премиальные авто, а масс-маркет, нужный большинству населения, идет по официальным каналам, сказано в материалах.

В конце декабря вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал РИА Новости, что правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры. Нынешний порядок будет действовать до 1 февраля 2024 года.