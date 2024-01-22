МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Афганское радио Hurriyat разместило в социальной сети X фотографии выживших после крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета. Росавиация сообщила число выживших при крушении самолета в Афганистане

21 января в Росавиации сообщили, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. Вечером того же дня в ведомстве рассказали, что спасатели нашли самолет Falcon 10, четверо из шести пассажиров выжили, двоих ищут. Согласно информации ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

"На фотографиях, полученных Hurriyat News, видно, что небольшой российский самолет, разбившийся в Бадахшане, был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата", — сообщается в материале радио.

Кроме того, радиостанция отметила, что выжившие были успешно спасены, позже их доставили в центр района Ко Аб утром 22 января.

Администрация Волгодонска Ростовской области, в свою очередь, выразила готовность помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете.

"Мы пытаемся выяснить судьбу четы Евсюковых. При необходимости готовы оказать помощь", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, до настоящего момента им не удалось связаться с детьми Евсюковых.