МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Движение йеменских повстанцев-хуситов не рассматривает в качестве целей для своих атак суда России, Китая и Германии, заявил представитель политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти в беседе с немецкими телеканалами RTL и N-tv. Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

По словам представителя движения, нападения на суда будут продолжаться после авиаударов, нанесенных США и Великобританией. Тем не менее, китайские и российские суда не будут подвергаться атакам. Под угрозой находятся суда, имеющие отношение к Израилю.

"Наша цель — не потопить грузовые суда, а заставить их изменить курс, чтобы увеличить экономические издержки компаний. Это карта, которую мы используем против сионистов, чтобы оказать на них временное давление", — заметил аль-Бухейти.

Ранее Франция, Германия и Италия призывали страны ЕС участвовать в отправке военно-морских средств или персонала в Красное море для борьбы с атаками повстанцев-хуситов. Некоторые судоходные компании приостановили перевозки через Красное море.

Ранее хуситы подчеркивали, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе и не мешают свободе судоходства. Арабские и мусульманские страны предупреждали Соединенные Штаты, что поддержка Израиля в Газе приведет к распространению конфликта в регионе.