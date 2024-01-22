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Хуситы назвали страны, суда которых не подвергаются атакам
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Движение йеменских повстанцев-хуситов не рассматривает в качестве целей для своих атак суда России, Китая и Германии, заявил представитель политбюро хуситов Мухаммед Али... ПРАЙМ, 22.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, китай, судоходство, хуситы, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Движение йеменских повстанцев-хуситов не рассматривает в качестве целей для своих атак суда России, Китая и Германии, заявил представитель политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти в беседе с немецкими телеканалами RTL и N-tv.
По словам представителя движения, нападения на суда будут продолжаться после авиаударов, нанесенных США и Великобританией. Тем не менее, китайские и российские суда не будут подвергаться атакам. Под угрозой находятся суда, имеющие отношение к Израилю.
"Наша цель — не потопить грузовые суда, а заставить их изменить курс, чтобы увеличить экономические издержки компаний. Это карта, которую мы используем против сионистов, чтобы оказать на них временное давление", — заметил аль-Бухейти.
Ранее Франция, Германия и Италия призывали страны ЕС участвовать в отправке военно-морских средств или персонала в Красное море для борьбы с атаками повстанцев-хуситов. Некоторые судоходные компании приостановили перевозки через Красное море.
Ранее хуситы подчеркивали, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе и не мешают свободе судоходства. Арабские и мусульманские страны предупреждали Соединенные Штаты, что поддержка Израиля в Газе приведет к распространению конфликта в регионе.