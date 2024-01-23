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РЖД намерены персонифицировать перевозку животных после гибели кота
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РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах при оформлении билета после гибели кота Твикса, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. 11 января проводница... ПРАЙМ, 23.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, перевозка животных
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах при оформлении билета после гибели кота Твикса, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников.
11 января проводница высадила кота Твикса на стоянке в Кирове, решив, что животное бродячее. 20 января кота нашли мертвым. Хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны.
На этом фоне РЖД решили изменить правила перевозки животных.
"Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", — сказал Колесников.
Замглавы компании выступил на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.