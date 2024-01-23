МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах при оформлении билета после гибели кота Твикса, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. РЖД скорректируют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

11 января проводница высадила кота Твикса на стоянке в Кирове, решив, что животное бродячее. 20 января кота нашли мертвым. Хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны.

На этом фоне РЖД решили изменить правила перевозки животных.

"Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет", — сказал Колесников.

Замглавы компании выступил на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.