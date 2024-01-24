БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого автопроизводителя. Названы самые дорогие бренды мира

Ранее ряд немецких изданий сообщил со ссылкой на собственные источники, что концерн намеревается продать все свои точки продаж в стране.

"После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам", — пояснили в компании.

Возможную продажу автопроизводитель объясняет необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами "в эпоху цифровизации и электромобильности". "Цель Mercedes-Benz AG — сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети", — добавили в компании.

В случае продажи, для 80 имеющихся точек подыщут компетентных и опытных покупателей, при этом концерн исключает передачу всей сети в одни руки, также исключается их закрытие и увольнение около 8 тысяч работающих там сотрудников.

Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет 167 727 человек.