Mercedes-Benz может продать все 80 автосалонов в Германии из-за оптимизации
БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого автопроизводителя.
Ранее ряд немецких изданий сообщил со ссылкой на собственные источники, что концерн намеревается продать все свои точки продаж в стране.
"После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам", — пояснили в компании.
Возможную продажу автопроизводитель объясняет необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами "в эпоху цифровизации и электромобильности". "Цель Mercedes-Benz AG — сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети", — добавили в компании.
В случае продажи, для 80 имеющихся точек подыщут компетентных и опытных покупателей, при этом концерн исключает передачу всей сети в одни руки, также исключается их закрытие и увольнение около 8 тысяч работающих там сотрудников.
Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет 167 727 человек.
https://1prime.ru/transport/20240124/842874672.html