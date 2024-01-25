МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Аэропорт Сочи, где в ночь на четверг вводились ограничения, работает штатно, за время введенных ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета, сообщил представитель Росавиации.

Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта РИА Новости сообщили, что международный аэропорт Сочи работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают. Представитель Росавиации при этом позднее сообщал, что в аэропорту с 23.13 мск среды были введены ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"Аэропорт Сочи (код ICAO: URSS) работает штатно… Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 23.13 мск 24 января до 2.07 мск 25 января", — сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за ограничений использования воздушного пространства в этот период на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил в своем Telegram-канале, что в аэропорт Минеральных Вод перенаправлены четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула. По словам мэра, воздушное пространство над Сочи было временно закрыто из-за ситуации в Туапсе.

"Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — добавил мэр города.

В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован.