МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Метеорологи сообщили о глобальной проблеме из-за санкций

"Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", — написал он в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.