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Новак анонсировал круглогодичную грузовую навигацию на Севморпути
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Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров,... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, новости, александр новак, россия, севморпуть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", — написал он в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.