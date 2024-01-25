МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, перенаправляет почти все свои суда, везущие её продукцию клиентам из Азии в Европу, в обход Красного моря, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

"Горнодобывающий гигант BHP Group перенаправляет почти все свои поставки из Азии в Европу из Красного моря", — пишет газета со слов источников.

По словам источников, поставки продукции BHP, происходящие из Азии, теперь достигают Европы по более длинному маршруту, который проходит мимо мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Источники добавили, что в перенаправленные поставки входят нефть, сыпучие грузы и "инфраструктурные продукты".

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий — CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd — временно приостановили доставку через Суэцкий канал.

BHP (ранее — BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.