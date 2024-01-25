2024-01-25T13:21:42+03:00
2024-01-25T13:21:42+03:00
2024-01-25T13:21:42+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240125/842888338.html
В Латинской Америке призвали работать над прямыми рейсами с Россией
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Необходимо работать над налаживанием прямого авиасообщения между Россией и странами Латинской Америки для увеличения туристического потока туда, заявил посол Уругвая в Москве... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, латинская америка, авиасообщение
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422453.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422453.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422452.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422452.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422440.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/24/841422440.jpg
https://1prime.ru/society/20231202/842439118.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Необходимо работать над налаживанием прямого авиасообщения между Россией и странами Латинской Америки для увеличения туристического потока туда, заявил посол Уругвая в Москве Даниэль Рубен Кастильос Гомес.
"Я бы хотел сразу указать на очевидную проблему — Уругвай находится в более чем 13 тысячах километрах от России. Без авиарейсов, и я сейчас не говорю о прямых рейсах Москва — Монтевидео, потому что это утопия, а без прямых рейсов в Бразилию, например, или Аргентину, очень сложно говорить о чем-то, хотя мы очень хотим видеть наших российских друзей в Уругвае", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного туризму в Латинской Америке.
По словам дипломата, странам Латинской Америки надо постараться начать обсуждать возможность проработки таких маршрутов с авиалиниями.
"Я думаю, нам надо работать над реальными вещами, а реальность такова — если нет самолетов, нет туристов. Тем более что в Уругвае тоже всегда был интерес к России, особенно сильно он проявился во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нам надо подумать о региональной перспективе. Уругвай не сможет это сделать в одиночку, Аргентина тоже. Но если мы объединим усилия, у нас получится", — подчеркнул посол.