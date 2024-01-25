МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Необходимо работать над налаживанием прямого авиасообщения между Россией и странами Латинской Америки для увеличения туристического потока туда, заявил посол Уругвая в Москве Даниэль Рубен Кастильос Гомес. Посольство оценило шансы США испортить отношения России и Латинской Америки

"Я бы хотел сразу указать на очевидную проблему — Уругвай находится в более чем 13 тысячах километрах от России. Без авиарейсов, и я сейчас не говорю о прямых рейсах Москва — Монтевидео, потому что это утопия, а без прямых рейсов в Бразилию, например, или Аргентину, очень сложно говорить о чем-то, хотя мы очень хотим видеть наших российских друзей в Уругвае", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного туризму в Латинской Америке.

По словам дипломата, странам Латинской Америки надо постараться начать обсуждать возможность проработки таких маршрутов с авиалиниями.

"Я думаю, нам надо работать над реальными вещами, а реальность такова — если нет самолетов, нет туристов. Тем более что в Уругвае тоже всегда был интерес к России, особенно сильно он проявился во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нам надо подумать о региональной перспективе. Уругвай не сможет это сделать в одиночку, Аргентина тоже. Но если мы объединим усилия, у нас получится", — подчеркнул посол.