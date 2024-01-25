МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Структурное подразделение группы "Газпром" — "Газпром газомоторное топливо" — в прошлом году перевело более 10 000 автомобилей с бензина и дизельного топлива на метан, сообщил "Газпром". Раскрыта динамика цен на новые китайские автомобили в России

"Единый оператор "Газпрома" по развитию рынка газомоторного топлива в России — "Газпром газомоторное топливо" — продолжил активную работу, которая была направлена на увеличение количества газомоторного транспорта. Компания разработала проект "Народное топливо". Суть проекта заключается в формировании необходимых условий для перевода автомобилей на метан без дополнительных вложений со стороны потребителей", — говорится в корпоративном журнале "Газпрома".

"В 2023 году по проекту переведено более 10 тысяч автомобилей. Проект позволил простимулировать рост заявок на переоборудование", — сказано там.

Согласно журналу компании, численность автотранспортных средств на природном газе в России за восемь лет выросла более чем в 3,5 раза — до 300 тысяч единиц.

"Увеличивается количество стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры. На конец 2023 года в России 891 заправочная станция продает компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива", — следует из журнала.

Больше всего газозаправочных станций в России находится в Ростовской и Белгородской областях, Башкирии, Татарстане, Дагестане и Ставропольском крае.