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2024
https://1prime.ru/transport/20240125/842890254.html
Из рухнувшего в Афганистане самолета исчезли 1,2 миллиона долларов
Транспорт
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Из потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета Falcon 10 пропали более миллиона долларов (106 миллионов рублей), пишет местное издание Hasht e Subh. По информации... ПРАЙМ, 25.01.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, самолет, крушение, афганистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Из потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета Falcon 10 пропали более миллиона долларов (106 миллионов рублей), пишет местное издание Hasht e Subh.
По информации издания, первой к упавшему самолету прибыла группа людей, по предварительным данным, связанных с начальником штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддином Фитратом.
Губернатор талибов в Бадахшане, узнав о случившемся, назначил комиссию по расследованию грабежа. Ею руководит глава разведки талибов этой провинции.
Отец одного из выживших пилотов Falcon 10 опроверг сообщение о пропаже 1,2 миллиона долларов с авиасудна. Он предположил, что информацию о деньгах в самолете мог распространить сын предпринимателей Анатолия и Анны Евсюковых, находившихся на борту.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан в ходе выполнения чартерного санитарного рейса по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.