МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Из потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета Falcon 10 пропали более миллиона долларов (106 миллионов рублей), пишет местное издание Hasht e Subh. Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими после крушения самолета

По информации издания, первой к упавшему самолету прибыла группа людей, по предварительным данным, связанных с начальником штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддином Фитратом.

Губернатор талибов в Бадахшане, узнав о случившемся, назначил комиссию по расследованию грабежа. Ею руководит глава разведки талибов этой провинции.

Отец одного из выживших пилотов Falcon 10 опроверг сообщение о пропаже 1,2 миллиона долларов с авиасудна. Он предположил, что информацию о деньгах в самолете мог распространить сын предпринимателей Анатолия и Анны Евсюковых, находившихся на борту.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан в ходе выполнения чартерного санитарного рейса по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.