МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На обломках военно-транспортного Ил-76 были найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Во Франции указали на американский след в атаке ВСУ на Ил-76

"При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обнаружены и сами поражающие элементы: "часть из них застряла в обшивке, многие пробили обшивку насквозь".

Собеседник агентства добавил, что в каждом типе ракеты своя начинка разной формы, а подрыв ракеты происходит при подлете к цели в соответствии с заданными конструкторами параметрами.

"Определить принадлежность поражающих элементов к конкретному типу ракеты можно будет только при проведении баллистической экспертизы", — сказал он.

В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.

По данным Минобороны России, самолета был поражен ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, уточнили в ведомстве.