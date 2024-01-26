КАЗАНЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Компания "Кама" к настоящему времени получила 105 тысяч предзаказов на новый российский электромобиль "Атом", серийное производство которого планируется начать в 2025 году, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Анатолий Кияшко. Китай занял первое место по экспорту автомобилей в мире, пишут СМИ

"На текущий момент 105 тысяч забронированных предзаказов для B2C и B2B-клиентов, в большей степени для B2B, но это показывает спрос с обоих направлений", — сказал Кияшко в ходе сессии стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Казани.

Кияшко напомнил, что запуск производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год. На текущий момент, по его словам, к проекту присоединились более 900 специалистов международного уровня, создано 13 функциональных прототипов, есть соглашение о первом производстве в России, проведена официальная презентация прототипа, действуют собственные лаборатории в России и в Китае.

Ранее гендиректор компании "Кама" Игорь Поваразднюк сообщал, что компания планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства. Как анонсировалось "Камой" ранее, электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.

Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.