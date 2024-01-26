САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — ПРАЙМ. Проект Северного Морского пути показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд в 36,5 млн тонн и десятикратный рост транзита, заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе. Новак анонсировал круглогодичную грузовую навигацию на Севморпути

"У проекта СМП хорошая динамика, рекорд — 36 с лишним миллионов тонн перевозки в прошлом году, десятикратный рост транзита, привлечение международных компаний к реализации проекта СМП и, конечно же, опережающий темп роста инфраструктуры, портовая инфраструктура вышла уже на мощность больше 40 миллионов тонн", — сказал он.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом для развития СМП является арктическое судостроение. "Здесь на стапеле стоит Чукотка, на воде — Якутия, закладываем новый ледокол и скоро еще один будет заложен. На восточных верфях "Звезды" строится сверхмощный ледокол, лидер", — перечислил гендиректор "Росатома".

Лихачев напомнил, о принятом президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году решении о перезапуске Северного Морского пути. "Жизнь показывает его актуальность для связывания нашей страны, поддержки экспорта, беспрепятственного выхода к большой воде — это имеет жизненное значение для нашей страны", — обратил внимание он.

"И в мире одновременно с этим растет спрос на устойчивые, надежные логистические пути. И именно такой быстрый, безопасный, конкурентоспособный путь мы и предлагаем нашим партнерам", — подчеркнул Лихачев.

Глава "Росатома" добавил, что работу на Севморпути нужно планировать с опережением на годы.

"Северный морской путь очень эффективно развивается, и это подсказывает, что нужно с опережением на годы планировать сегодня работу. Как раз такое опережающее на годы решение принято сегодня — заложен пятый серийный (атомный ледокол), за ним пойдет шестой серийный, впереди неатомные ледоколы, ледокол "Лидер" с супермощностью. Все это часть большой, серьезной работы по обретению суверенитета нашей страны, суверенитета военно-политического, технологического, территориального суверенитета", — подчеркнул он.

Лихачев сделал акцент на том, что для "Росатома" очень значимо, что борт будущего ледокола украсит именно имя "Ленинград". "Вклад его в суверенитет нашей страны будет соответствующей этому имени", — заключил глава Росатома.