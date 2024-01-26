Лихачев: Севморпуть показывает хорошую динамику, транзит вырос десятикратно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — ПРАЙМ. Проект Северного Морского пути показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд в 36,5 млн тонн и десятикратный рост транзита, заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.
"У проекта СМП хорошая динамика, рекорд — 36 с лишним миллионов тонн перевозки в прошлом году, десятикратный рост транзита, привлечение международных компаний к реализации проекта СМП и, конечно же, опережающий темп роста инфраструктуры, портовая инфраструктура вышла уже на мощность больше 40 миллионов тонн", — сказал он.
Он подчеркнул, что ключевым вопросом для развития СМП является арктическое судостроение. "Здесь на стапеле стоит Чукотка, на воде — Якутия, закладываем новый ледокол и скоро еще один будет заложен. На восточных верфях "Звезды" строится сверхмощный ледокол, лидер", — перечислил гендиректор "Росатома".
Лихачев напомнил, о принятом президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году решении о перезапуске Северного Морского пути. "Жизнь показывает его актуальность для связывания нашей страны, поддержки экспорта, беспрепятственного выхода к большой воде — это имеет жизненное значение для нашей страны", — обратил внимание он.
"И в мире одновременно с этим растет спрос на устойчивые, надежные логистические пути. И именно такой быстрый, безопасный, конкурентоспособный путь мы и предлагаем нашим партнерам", — подчеркнул Лихачев.
Глава "Росатома" добавил, что работу на Севморпути нужно планировать с опережением на годы.
"Северный морской путь очень эффективно развивается, и это подсказывает, что нужно с опережением на годы планировать сегодня работу. Как раз такое опережающее на годы решение принято сегодня — заложен пятый серийный (атомный ледокол), за ним пойдет шестой серийный, впереди неатомные ледоколы, ледокол "Лидер" с супермощностью. Все это часть большой, серьезной работы по обретению суверенитета нашей страны, суверенитета военно-политического, технологического, территориального суверенитета", — подчеркнул он.
Лихачев сделал акцент на том, что для "Росатома" очень значимо, что борт будущего ледокола украсит именно имя "Ленинград". "Вклад его в суверенитет нашей страны будет соответствующей этому имени", — заключил глава Росатома.
https://1prime.ru/transport/20240126/842902552.html