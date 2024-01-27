2024-01-27T00:41:00+03:00
2024-01-27T00:42:21+03:00
2024-01-27T00:41:00+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240127/842905410.html
Свыше двух тысяч фур застряли из-за непогоды на границе России и Грузии
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации... ПРАЙМ, 27.01.2024
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, граница, грузия, фуры, непогода
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905360.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905360.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905359.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905348.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/53/842905348.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240109/842747309.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике.
Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды.
"Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", — говорится на сайте ЦОДД.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.