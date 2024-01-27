МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике. Производители оценили влияние непогоды на поставки мяса птицы

Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды.

"Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", — говорится на сайте ЦОДД.

Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.