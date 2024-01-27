МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Национальная задача России — превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Глава "Росатома" отметил хорошую динамику развития Севморпути

"К чему нам предстоит приблизиться, поставлено как национальная задача, и мы сделаем все, чтобы превратить Северный морской путь в очень привлекательный, быстрый, безопасный, конкурентоспособный глобальный логистический маршрут", — сказал Лихачев на международной выставке "Россия".

По его словам, в 2023 году произошел десятикратный рост транзита по Севморпути, был поставлен рекорд в 36,3 миллиона тонн перевозки. В 2022 году он составил 3-4 миллиона тонн.

Лихачев подчеркнул, что средний уровень транзита по Северному морскому пути в 2000-е годы достигал лишь 1-1,5 миллиона тонн, рекорд СССР — порядка семи миллионов тонн перевозки в год.

Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".