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2024
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Глава "Росатома" назвал задачу России в отношении Северного морского пути
Транспорт
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Национальная задача России — превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К... ПРАЙМ, 27.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, севморпуть, росатом, алексей лихачев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Национальная задача России — превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К чему нам предстоит приблизиться, поставлено как национальная задача, и мы сделаем все, чтобы превратить Северный морской путь в очень привлекательный, быстрый, безопасный, конкурентоспособный глобальный логистический маршрут", — сказал Лихачев на международной выставке "Россия".
По его словам, в 2023 году произошел десятикратный рост транзита по Севморпути, был поставлен рекорд в 36,3 миллиона тонн перевозки. В 2022 году он составил 3-4 миллиона тонн.
Лихачев подчеркнул, что средний уровень транзита по Северному морскому пути в 2000-е годы достигал лишь 1-1,5 миллиона тонн, рекорд СССР — порядка семи миллионов тонн перевозки в год.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".