МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, сообщила журналистам следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова. Самолет с 76 украинскими пленными потерпел крушение в Белгородской области

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, выполняя чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили.

"Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву. Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — указала Трубникова.