2024-01-27T19:48:22+03:00
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2024-01-27T19:48:22+03:00
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https://1prime.ru/transport/20240127/842910114.html
Разбившийся самолет в Афганистане не имел лицензии на авиаперевозки
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Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, сообщила журналистам следователь по особо важным... ПРАЙМ, 27.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, афганистан, падение самолета falcon в афганистане
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Разбившийся самолет в Афганистане принадлежал компании "Атлетик-груп", у которой не было лицензии на осуществление авиаперевозок, сообщила журналистам следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, выполняя чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили.
"Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву. Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — указала Трубникова.