МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", официальный представитель Haval на российском рынке, отзывает 32 тысячи автомобилей бренда из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт. В России выросли лизинговые продажи автомобилей Haval

"Отзыву подлежат 32156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной отзыва могло быть попадание в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема. На этом фоне на всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как подчеркнули в пресс-службе, "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус" доведет необходимую информацию до владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.