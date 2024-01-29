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2024
https://1prime.ru/transport/20240129/842917447.html
Haval отозвал 32 тысячи машин из России из-за возможного дефекта
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ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", официальный представитель Haval на российском рынке, отзывает 32 тысячи автомобилей бренда из-за возможных проблем с электропроводкой,... ПРАЙМ, 29.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, транспорт, haval
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", официальный представитель Haval на российском рынке, отзывает 32 тысячи автомобилей бренда из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 32156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что причиной отзыва могло быть попадание в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема. На этом фоне на всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги, работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как подчеркнули в пресс-службе, "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус" доведет необходимую информацию до владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.