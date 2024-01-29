МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила импорт китайских автомобилей на 258,4% в сравнении с 2022 годом, сообщило издание РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт российских морепродуктов в Китай достиг допандемийного уровня

Уточняется, что за 2022 год Россия закупила наземного транспорта в Китае на 6,28 миллиарда долларов, по сравнению с прошедшим годом, когда сумма импортированных машин составила 22,52 миллиарда долларов.

Кроме того, импорт оборудования и механических устройств также показал заметное увеличение. Согласно данным, он вырос на 50,4%, с 16,78 до 25,24 миллиарда долларов. Также на 51,3% выросли закупки инструментов и аппаратов выросли.

В общей сложности Китай экспортировал в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, что на 46,9% больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что экспорт российских морепродуктов на северо-восток Китая восстановился до "допандемийного" уровня. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт морепродуктов из России в Китай в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,276 миллиона тонн.