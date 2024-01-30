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Армянская авиакомпания Fly Arna приостановила полеты
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Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". "Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений".
"Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.
Отмечается, что сотрудники авиакомпании работают над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
В Fly Arna рекомендовали следить за обновлениями официального сайта компании.
В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту Звартноц.