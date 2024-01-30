МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

"Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании работают над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживания клиентов.

В Fly Arna рекомендовали следить за обновлениями официального сайта компании.

В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту Звартноц.