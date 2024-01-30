МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Разрешить продажу алкоголя пассажирам в торговых залах аэропортов на внутренних рейсах — "идея так себе", считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Саудовская Аравия откроет первый алкогольный магазин для дипломатов

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.

"Вводить алкоголь в аэроменю ещё на этапе регистрации пассажиров внутренних рейсов и в залах ожидания — идея так себе. Хотя, если есть необходимость расширить черные списки авиадебоширов, самое то", — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что наполнение бюджета важно, но его можно обеспечить и иными способами.

"Сначала предложение разрешить широкую продажу алкоголя на рынках. Теперь и на внутренних рейсах. Давайте тогда уже и за рулем разрешим", — добавил он.