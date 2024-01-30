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2024-01-30T11:32:47+03:00
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2024
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В ГД раскритиковали идею продажи алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
Транспорт
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Разрешить продажу алкоголя пассажирам в торговых залах аэропортов на внутренних рейсах — "идея так себе", считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В ноябре... ПРАЙМ, 30.01.2024
потребрынок, транспорт, бизнес, новости, самолет, алкоголь, госдума
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Разрешить продажу алкоголя пассажирам в торговых залах аэропортов на внутренних рейсах — "идея так себе", считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, временно разрешающий продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.
"Вводить алкоголь в аэроменю ещё на этапе регистрации пассажиров внутренних рейсов и в залах ожидания — идея так себе. Хотя, если есть необходимость расширить черные списки авиадебоширов, самое то", — написал Нилов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что наполнение бюджета важно, но его можно обеспечить и иными способами.
"Сначала предложение разрешить широкую продажу алкоголя на рынках. Теперь и на внутренних рейсах. Давайте тогда уже и за рулем разрешим", — добавил он.